США 22 листопада офіційно вийшли з Договору про відкрите небо

Держдепартамент США підтвердив цей крок, зазначивши, що шість місяців минули з моменту повідомлення про майбутній вихід, і заявивши, що «вихід США набрав чинності 22 листопада 2020 року, і Сполучені Штати більше не є державою-учасницею Договору про відкрите небо».

Рада національної безпеки США підтвердила цей висновок і додала, що «Росія грубо порушувала [договір] протягом багатьох років».

Рада процитувала радника з національної безпеки Роберта О'Браєна, який сказав, що "президент ніколи не припиняв ставити Америку на перше місце шляхом виходу із застарілих угод та домовленостей, які пішли на користь нашим противникам за рахунок нашої національної безпеки».

Держсекретар США Майк Помпео оголосив про вихід з Договору про відкрите небо 21 травня 2020 року. В Договорі брали участь 35 країн.

МЗС Росії засудило рішення США. «Вашингтон зробив свій хід. Ні європейська безпека, ні безпека Сполучених Штатів і самих їх союзників від цього не виграли. Зараз багато хто на Заході задаються питанням, якою буде реакція Росії. Відповідь проста. Ми неодноразово підкреслювали, що всі варіанти для нас відкриті», – йдеться в заяві міністерства від 22 листопада.

Договір про відкрите небо почав діяти у 2002 році. Він покликаний підняти рівень міжнародної стабільності шляхом дозволу країнам-підписантам здійснювати розвідувальні польоти над територіями учасників Договору для збирання інформації про військову діяльність та військові сили. В рамках Договору було здійснено понад 1500 польотів.