Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News

Час-Time

Час-Тайм. Ентоні Блінкен: хто він і що відомо про його ставлення до України?

Час-Тайм. Ентоні Блінкен: хто він і що відомо про його ставлення до України?
Embed
Час-Тайм. Ентоні Блінкен: хто він і що відомо про його ставлення до України?

No media source currently available

0:00 0:15:00 0:00
Direct link

В ефірі Час-Тайм. Дональд Трамп заявив, що відповідні урядові служби можуть розпочати процес передачі влади майбутній адміністрації Джо Байдена. Ентоні Блінкен - номінант Джо Байдена на пост голови Держдепу: хто він і що це може означати для України?

Показати коментарі

Найголовніше про прогрес у розробці вакцин та ліків від COVID-19. День подяки в умовах пандемії: чому стурбовані фермери, які вирощують індиків? Мешканець Флориди врятував з пащі алігатора свого собаку і став героєм ЗМІ та соцмереж .

Facebook Forum

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG