Найголовніше про прогрес у розробці вакцин та ліків від COVID-19. День подяки в умовах пандемії: чому стурбовані фермери, які вирощують індиків? Мешканець Флориди врятував з пащі алігатора свого собаку і став героєм ЗМІ та соцмереж .
Час-Тайм. Ентоні Блінкен: хто він і що відомо про його ставлення до України?
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Листопад 20, 2020
Час-Тайм. Як Україні відновити співпрацю з МВФ? Поради експертів
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Листопад 17, 2020
Час-Тайм. Як українським лікарням допомагають волонтери зі США?
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