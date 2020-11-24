Час-Тайм. Ентоні Блінкен: хто він і що відомо про його ставлення до України?

Найголовніше про прогрес у розробці вакцин та ліків від COVID-19. День подяки в умовах пандемії: чому стурбовані фермери, які вирощують індиків? Мешканець Флориди врятував з пащі алігатора свого собаку і став героєм ЗМІ та соцмереж .