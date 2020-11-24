Зокрема, очікується що Державний департамент очолить кадровий дипломат Ентоні Блінкен. Хто він, і що це може означати для України?
Студія Вашингтон. Трамп погодився почати процес передачі влади новій адміністрації
Випуски
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Листопад 24, 2020
Студія Вашингтон. Корабель ВМС США розпочинає візит до Чорного моря
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Листопад 20, 2020
Студія Вашингтон. Понад 250 тисяч американців померли внаслідок COVID-19
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Листопад 18, 2020
Студія Вашингтон. Коли Україна закупить вакцини від COVID-19?
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Листопад 17, 2020
Студія Вашингтон. Український атлет став найсильнішою людиною планети
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