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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Трамп погодився почати процес передачі влади новій адміністрації

Студія Вашингтон. Трамп погодився почати процес передачі влади новій адміністрації
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Студія Вашингтон. Трамп погодився почати процес передачі влади новій адміністрації

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Дональд Трамп заявив, що відповідні урядові служби можуть розпочати процес передачі влади майбутній адміністрації Джо Байдена. Тим часом команда Байдена активно підбирає кадри на ключові посади в майбутній адміністрації.

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Зокрема, очікується що Державний департамент очолить кадровий дипломат Ентоні Блінкен. Хто він, і що це може означати для України?

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