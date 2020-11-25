Час-Тайм. Байден оголосив кандидатів на ключові посади в сфері дипломатії і безпеки

В ефірі Час-Тайм. Джо Байден офіційно оголосив своїх кандидатів на головні дипломатичні й безпекові посади у його майбутній адміністрації. Як президентські укази впливають на політику США? В усьому світі люди жаліються, що втомилися від пандемії: чому це небезпечно? День Подяки в часи COVID-19: як адаптуються люди до нових умов на прикладі українсько-американської родини та власників господарства вирощування індиків