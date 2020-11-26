Час-Тайм. День Подяки у США. Огляд головних подій та історії про добрі справи

У США відзначають День Подяки. Огляд виступів Байдена та Трампа, та як триває передача влади у країні. Чому дедалі більше американців здають тест на COVID-19 навіть, якщо не мають симптомів? Як це – повернутися в охоплений пандемією світ після 8 місяців на острові без засобів зв’язку.