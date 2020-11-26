Рекордна з початку пандемії кількість американців цього тижня подорожує – чим це загрожує? Добрі справи: 8-річний хлопчик з Мериленду допоміг вже 9 тисячам людей, а мешканець Техасу розсилає листівки, щоб подякувати вчителям.
Час-Тайм. День Подяки у США. Огляд головних подій та історії про добрі справи
У США відзначають День Подяки. Огляд виступів Байдена та Трампа, та як триває передача влади у країні. Чому дедалі більше американців здають тест на COVID-19 навіть, якщо не мають симптомів? Як це – повернутися в охоплений пандемією світ після 8 місяців на острові без засобів зв’язку.
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Листопад 20, 2020
Час-Тайм. Як Україні відновити співпрацю з МВФ? Поради експертів
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