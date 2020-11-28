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Історія Голодомору: яку амбітну мету поставили собі українці США. Відео

Історія Голодомору: яку амбітну мету поставили собі українці США. Відео
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Історія Голодомору: яку амбітну мету поставили собі українці США. Відео

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Листопад - місяць вшанування пам’яті жертв Голодомору в Україні. У час коли Радянський союз намагався знищити докази трагедії, українці за кордоном зібрали і закарбували для історії чимало фактів геноциду. Оскільки трагедія залишається маловідомою широкому загалу, українці у США поставили собі амбітну мету - зробити Голодомор частиною загальної середньої освіти. Як вони намагаються це зробити, і що ускладнює процес?

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