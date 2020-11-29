До кінця року 20 мільйонів американців повинні отримати вакцину – посадовець Адміністрації США

Два провідних американських експерта по боротьбі з коронавірусом в неділю запевнили американців, що вакцина проти COVID-19 скоро стане доступна, попередивши разом з тим, що, поки цього не сталося, недотримання заходів безпеки може призвести до катастрофічних наслідків.

«До кінця року у нас повинно бути достатньо вакцини, щоб імунізувати 20 мільйонів американців», - сказав, виступаючи на каналі CNN, адмірал Бретт Джіруар, який очолює програму тестування. «Однак, - підкреслив він, - американці повинні правильно поводитися, поки вакцина не стане широко доступною».

Джіруар охарактеризував дві перспективні вакцини, які зараз знаходяться на розгляді Адміністрації з контролю за харчами та ліками, назвавши їх «рятівними життя».

«Це покладе край пандемії», - заявив Джіруар. Однак до тих пір, підкреслив він, необхідно дотримуватися запобіжних заходів - зокрема, носити маски та уникати переповнених приміщень.

Він також висловив переконання в тому, що в питанні про розподіл вакцини буде мати місце «плавний, професійний перехід» від адміністрації президента Дональда Трампа до адміністрації обраного президента Джо Байдена.

Доктор Ентоні Фаучі, провідний в країні експерт з інфекційних захворювань, виступаючи в програмі ABC «На цьому тижні», сказав: «Допомога вже в дорозі». Він також підкреслив, що перші поставки вакцини можна очікувати до середини грудня.

Фаучі сказав, що експерти в області охорони здоров'я з розумінням ставляться до втоми американців щодо прийняття мір перестороги, щоб не заразитися. Разом з тим він зазначив, що носіння масок і соціальне дистанціювання мають велике значення.

Мільйони американців суттєво зменшили масштаб своїх традиційних сімейних святкувань Дня подяки, проте мільйони інших проігнорували попередження експертів-медиків, відправившись в гості до родичів, які проживають на значній відстані.

Фаучі підкреслив, що порушення соціального дистанціювання загрожує серйозними небезпеками.

Ведучий епідеміолог країни закликав державних і муніципальних чиновників «закрити бари, не закриваючи школи», щоб утримати розповсюдження вірусу на низькому рвні.

За його словами, поширенню інфекції сприяють не школи, але бари і ресторани, де люди сидять всередині без масок.

В минулу п'ятницю кількість підтверджених випадків захворювання коронавірусом в США перевищило 13 мільйонів. В даний час в США госпіталізовано понад 91 тисяча людей, інфікованих COVID-19, причому більше 18 тисяч знаходяться у відділеннях інтенсивної терапії.