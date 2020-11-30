Меланія Трамп прикрасила Білий дім до Різдва у справжньому американському стилі. Відео

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Цього року у резиденції Першої родини встановили 62 ялинки. На головному дереві, майже 5 ½ метрів заввишки, красуються понад 160 унікальних малюнків школярів із усіх територій та штатів Америки. Для цього проекту дітей попросили намалювати те, що на їхню думку, робить їхній штат прекрасним – це люди, місця або речі, які найбільше відображають дух рідного штату.



В центрі уваги бібліотеки видатні жінки в історії США та 100-річчя ратифікації 19-ї поправки (виборчі права жінок).



На вікнах Білого дому повісили різдвяні вінки. Цій традиції вже 53 роки.



Як відзначають у Білому дому, пані Трамп особисто підібрала кожну деталь декорацій і більше 125 волонтерів допомагали їй у втілені ідей.





