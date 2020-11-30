Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Меланія Трамп прикрасила Білий дім до Різдва у справжньому американському стилі. Відео

Меланія Трамп прикрасила Білий дім до Різдва у справжньому американському стилі. Відео
Embed
Меланія Трамп прикрасила Білий дім до Різдва у справжньому американському стилі. Відео

No media source currently available

0:00 0:01:30 0:00
Direct link

Америка прекрасна: Меланія Трамп та волонтери зі всієї країни прикрасили Білий дім до Різдва (25 грудня) у справжньому американському стилі. За задумом, цьогорічні декорації звеличують усю неосяжну красу Сполучених Штатів - від сходу до заходу, щоб нагадати американцям про велич Батьківщини, кажуть у Білому домі.

Цього року у резиденції Першої родини встановили 62 ялинки. На головному дереві, майже 5 ½ метрів заввишки, красуються понад 160 унікальних малюнків школярів із усіх територій та штатів Америки. Для цього проекту дітей попросили намалювати те, що на їхню думку, робить їхній штат прекрасним – це люди, місця або речі, які найбільше відображають дух рідного штату.

В центрі уваги бібліотеки видатні жінки в історії США та 100-річчя ратифікації 19-ї поправки (виборчі права жінок).

На вікнах Білого дому повісили різдвяні вінки. Цій традиції вже 53 роки.

Як відзначають у Білому дому, пані Трамп особисто підібрала кожну деталь декорацій і більше 125 волонтерів допомагали їй у втілені ідей.


Facebook Forum

Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG