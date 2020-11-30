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Час-Тайм. Найвідоміша у світі виставка про Голодомор - вперше в Україні

Час-Тайм. Найвідоміша у світі виставка про Голодомор - вперше в Україні
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Час-Тайм. Найвідоміша у світі виставка про Голодомор - вперше в Україні

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В ефірі Час-Тайм. Новообраний президент США Джо Байден оголосив свій вибір на кілька ключових посад у сфері економіки та комунікацій. COVID-19 у США: медики готуються до більшого спалаху після Дня Подяки. Цих вихідних у всьому світі вшановували пам'ять жертв Голодомору 32-33 років.

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Українці у США та Канаді поставили собі за мету ввести слово "голодомор" у провідні світові словники. ​“Марія” - найвідоміша у світі виставка про Голодомор - вперше в Україні.

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