Як пінгвіни грають у футбол. Відео

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Іззі, Дарвін, Томбо та Шарлотта побачили роздягальню місцевої команди НФЛ та пробіглися по новому футбольному газону



Доглядачі за тваринами кажуть, що для птахів, які живуть у повсякденній різноманітності дикої природи, важливо часто виходити на прогулянки.



Екскурсії по Чикаго входять до регулярного розпорядку пінгвінів із акваріуму Шедд.



