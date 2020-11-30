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Як пінгвіни грають у футбол. Відео

  • Голос Америки
Як пінгвіни грають у футбол. Відео
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Як пінгвіни грають у футбол. Відео

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Чотирьох магелланових пінгвінів нещодавно випустили із акваріуму і відправили на екскурсію по розкішному стадіону у Чикаго.

Іззі, Дарвін, Томбо та Шарлотта побачили роздягальню місцевої команди НФЛ та пробіглися по новому футбольному газону

Доглядачі за тваринами кажуть, що для птахів, які живуть у повсякденній різноманітності дикої природи, важливо часто виходити на прогулянки.

Екскурсії по Чикаго входять до регулярного розпорядку пінгвінів із акваріуму Шедд.

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