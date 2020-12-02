У Нью-Мексико шкільний автобус розвозить дітям з незаможних родин навчальні матеріали, їжу та одяг. Як учні та студенти з України можуть безкоштовно вдосконалювати англійську з носіями мови? Розповідаємо про ініціативу, яку заснувала українка Катерина Манофф.
Час-Тайм. Великобританія затвердила вакцину від COVID-19. Що далі?
Мін’юст США не виявив свідчень масштабних порушень на виборах 2020, які б вплинули на результати голосування. Великобританія затвердила для широкого використання вакцину від COVID-19. Найбільші спалахи захворюваності на коронавірус зараз реєструють у аграрних районах та невеликих містечках США.
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Листопад 30, 2020
Час-Тайм. Найвідоміша у світі виставка про Голодомор - вперше в Україні
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Листопад 27, 2020
Час-Тайм. Рекордні 90 тисяч американців госпіталізовані із COVID-19.
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