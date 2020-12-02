Час-Тайм. Великобританія затвердила вакцину від COVID-19. Що далі?

Мін’юст США не виявив свідчень масштабних порушень на виборах 2020, які б вплинули на результати голосування. Великобританія затвердила для широкого використання вакцину від COVID-19. Найбільші спалахи захворюваності на коронавірус зараз реєструють у аграрних районах та невеликих містечках США.