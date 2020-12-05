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Чиста вода з-під крану – завдяки кому у Нью-йорку смачна вода і до чого тут піца. Відео

  • Голос Америки
Чиста вода з-під крану – завдяки кому у Нью-йорку смачна вода і до чого тут піца. Відео
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Чиста вода з-під крану – завдяки кому у Нью-йорку смачна вода і до чого тут піца. Відео

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378 мільярдів літрів води щодня споживають понад вісім з половиною мільйона мешканців Нью-Йорка. Один з трьох водопроводів, які доставляють до міста чисту гірську воду, найдовший у світі. Справді, Нью-Йоркська вода смакує напрочуд добре. Дехто навіть стверджує, що завдяки цій воді у місті найсмачніша піца. Однак, доставляти такий обсяг води справа не легка, і свого часу заради цього багато людей втратили своє житло і минуле.

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