Час-Тайм. Як Україні розвинути партнерство з НАТО? Експертні думки

Три невтішні рекорди пандемії COVID-19 зареєстрували у США. Як у Лос-Анджелесі намагаються вирішити кризу бездомності у час пандемії? У Нью-Йорку запалили вогники головної ялинки міста. Санта в масці: як під час пандемії торговельні центри і магазини влаштовуватимуть зустрічі із Сантою.