Три невтішні рекорди пандемії COVID-19 зареєстрували у США. Як у Лос-Анджелесі намагаються вирішити кризу бездомності у час пандемії? У Нью-Йорку запалили вогники головної ялинки міста. Санта в масці: як під час пандемії торговельні центри і магазини влаштовуватимуть зустрічі із Сантою.
Час-Тайм. Як Україні розвинути партнерство з НАТО? Експертні думки
Заступник Держсекретаря США Біґен заявив, що Україна має лишатись пріоритетом уваги ОБСЄ. США, Британія та Естонія назвали подію, організовану РФ в ООН за участі бойовиків ОРДЛО, спробою спотворити реалії конфлікту на сході України. Як Україні розвинути партнерство з НАТО – думки експертів.
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Грудень 02, 2020
Час-Тайм. Великобританія затвердила вакцину від COVID-19. Що далі?
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Листопад 30, 2020
Час-Тайм. Найвідоміша у світі виставка про Голодомор - вперше в Україні
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Листопад 27, 2020
Час-Тайм. Рекордні 90 тисяч американців госпіталізовані із COVID-19.
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