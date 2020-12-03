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Час-Тайм. Як Україні розвинути партнерство з НАТО? Експертні думки

Час-Тайм. Як Україні розвинути партнерство з НАТО? Експертні думки
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Час-Тайм. Як Україні розвинути партнерство з НАТО? Експертні думки

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Заступник Держсекретаря США Біґен заявив, що Україна має лишатись пріоритетом уваги ОБСЄ. США, Британія та Естонія назвали подію, організовану РФ в ООН за участі бойовиків ОРДЛО, спробою спотворити реалії конфлікту на сході України. Як Україні розвинути партнерство з НАТО – думки експертів.

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