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Час-Тайм. Як Захід може допомогти журналістам, яких переслідують в Білорусі та світі?

Час-Тайм. Як Захід може допомогти журналістам, яких переслідують в Білорусі та світі?
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Час-Тайм. Як Захід може допомогти журналістам, яких переслідують в Білорусі та світі?

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В ефірі Час-Тайм. Проект оборонного бюджету США 2021 передбачає $250 млн допомоги Україні. Міжнародні юристи пропонують західним урядам надавати журналістам усього світу екстрені візи для порятунку від утисків. Як творці святкового настрою намагаються врятувати Різдво та свій бізнес у час пандемії?

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