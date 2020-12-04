Час-Тайм. Як Захід може допомогти журналістам, яких переслідують в Білорусі та світі?

В ефірі Час-Тайм. Проект оборонного бюджету США 2021 передбачає $250 млн допомоги Україні. Міжнародні юристи пропонують західним урядам надавати журналістам усього світу екстрені візи для порятунку від утисків. Як творці святкового настрою намагаються врятувати Різдво та свій бізнес у час пандемії?