Репортаж про «нетипових» виборців республіканців у штаті Джорджія: що вони думають про результати виборів?
Час-Тайм. Як Захід може допомогти журналістам, яких переслідують в Білорусі та світі?
В ефірі Час-Тайм. Проект оборонного бюджету США 2021 передбачає $250 млн допомоги Україні. Міжнародні юристи пропонують західним урядам надавати журналістам усього світу екстрені візи для порятунку від утисків. Як творці святкового настрою намагаються врятувати Різдво та свій бізнес у час пандемії?
Випуски
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Грудень 03, 2020
Час-Тайм. Як Україні розвинути партнерство з НАТО? Експертні думки
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Грудень 02, 2020
Час-Тайм. Великобританія затвердила вакцину від COVID-19. Що далі?
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Листопад 30, 2020
Час-Тайм. Найвідоміша у світі виставка про Голодомор - вперше в Україні
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Листопад 27, 2020
Час-Тайм. Рекордні 90 тисяч американців госпіталізовані із COVID-19.
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