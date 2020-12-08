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Час-Тайм. Суворий карантин у Каліфорнії: чому деякі бізнеси відмовляються виконувати вимоги?

Час-Тайм. Суворий карантин у Каліфорнії: чому деякі бізнеси відмовляються виконувати вимоги?
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Час-Тайм. Суворий карантин у Каліфорнії: чому деякі бізнеси відмовляються виконувати вимоги?

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Після трьох перерахунків голосів штат Джорджія сертифікував результати голосування на президентських виборах. Через пандемію, інавгурація у США може пройти переважно у віртуальному режимі. Суворий карантин у Каліфорнії: чому деякі власники бізнесів і навіть шерифи відмовляються виконувати вимоги?

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