Тихановська закликала США не призначати зараз посла у її країні, оскільки це легітимізує режим Лукашенка. Науковці Мерилендського університету розробили тривимірну карту погоди.
Час-Тайм. Суворий карантин у Каліфорнії: чому деякі бізнеси відмовляються виконувати вимоги?
Після трьох перерахунків голосів штат Джорджія сертифікував результати голосування на президентських виборах. Через пандемію, інавгурація у США може пройти переважно у віртуальному режимі. Суворий карантин у Каліфорнії: чому деякі власники бізнесів і навіть шерифи відмовляються виконувати вимоги?
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