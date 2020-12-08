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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. ЄС готує третій раунд санкцій проти оточення Лукашенка, - Боррелль

Студія Вашингтон. ЄС готує третій раунд санкцій проти оточення Лукашенка, - Боррелль
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Студія Вашингтон. ЄС готує третій раунд санкцій проти оточення Лукашенка, - Боррелль

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Тихановська закликала США не призначати зараз посла у її країні, оскільки це легітимізує режим Лукашенка. ЄС готує третій раунд санкцій проти оточення Лукашенка, - Боррелль.

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У Вірменії представники опозиційних партій оголосили про початок акції громадянської непокори через закінчення терміну ультиматуму прем’єр-міністру країни. Після трьох перерахунків голосів штат Джорджія сертифікував результати голосування на президентських виборах у США. Джо Байден продовжує оголошувати кандидатів на ключові посади у своїй майбутній адміністрації.

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