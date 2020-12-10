Час-Тайм. Права людини мають бути у центрі боротьби світу проти пандемії – Генсек ООН
В ефірі Час-Тайм. Від ускладнень, спричинених COVID-19, за одну добу померли понад 3 тисячі 100 американців. Генсек ООН: права людини мають бути у центрі боротьби світу проти пандемії. Посольство США в Україні у День захисту прав людини закликало Росію звільнити політв’язня Олександра Марченка. 27 країн-членів ЄС схвалили свою версію Закону Магнітського - деталі. Чому соцмережі дедалі більше сприяють поляризації суспільства? Засновники стартапу Masterworks створили платформу, де кожен бажаючий може стати співвласником витвору мистецтва.
Випуски
-
-
-
-
-
Грудень 03, 2020
Час-Тайм. Як Україні розвинути партнерство з НАТО? Експертні думки
-
Грудень 02, 2020
Час-Тайм. Великобританія затвердила вакцину від COVID-19. Що далі?
Facebook Forum