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Час-Тайм. Права людини мають бути у центрі боротьби світу проти пандемії – Генсек ООН

Час-Тайм. Права людини мають бути у центрі боротьби світу проти пандемії – Генсек ООН
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Час-Тайм. Права людини мають бути у центрі боротьби світу проти пандемії – Генсек ООН

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В ефірі Час-Тайм. Від ускладнень, спричинених COVID-19, за одну добу померли понад 3 тисячі 100 американців. Генсек ООН: права людини мають бути у центрі боротьби світу проти пандемії. Посольство США в Україні у День захисту прав людини закликало Росію звільнити політв’язня Олександра Марченка. 27 країн-членів ЄС схвалили свою версію Закону Магнітського - деталі. Чому соцмережі дедалі більше сприяють поляризації суспільства? Засновники стартапу Masterworks створили платформу, де кожен бажаючий може стати співвласником витвору мистецтва.

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