Федеральна торгова комісія США і майже усі штати подали позов проти Фейсбук. Вибори: президент Трамп оголосив про намір долучитися як окрема сторона до позову штату Техас до Верховного Суду.
Студія Вашингтон. У США зафіксували рекордну кількість жертв COVID-19
Сьогодні в Студії Вашингтон. Рекордну кількість жертв COVID-19 зафіксували у США напередодні. Права людини мають бути у центрі боротьби світу проти пандемії, - генсек ООН. Посольство США в Україні, у День захисту прав людини, закликало Росію звільнити українського політв’язня Олександра Марченка.
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Студія Вашингтон. Як у США сертифікують результати голосування?
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Грудень 04, 2020
Студія Вашингтон. Три невтішні рекорди пандемії зареєстрували у США
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