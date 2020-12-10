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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. У США зафіксували рекордну кількість жертв COVID-19

Студія Вашингтон. У США зафіксували рекордну кількість жертв COVID-19
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Студія Вашингтон. У США зафіксували рекордну кількість жертв COVID-19

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Рекордну кількість жертв COVID-19 зафіксували у США напередодні. Права людини мають бути у центрі боротьби світу проти пандемії, - генсек ООН. Посольство США в Україні, у День захисту прав людини, закликало Росію звільнити українського політв’язня Олександра Марченка.

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Федеральна торгова комісія США і майже усі штати подали позов проти Фейсбук. Вибори: президент Трамп оголосив про намір долучитися як окрема сторона до позову штату Техас до Верховного Суду.

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