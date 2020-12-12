Студія Вашингтон. Джо Байден і Камала Гарріс названі "Людьми року" за версією журналу «Time».

Сьогодні у Студії Вашингтон. Добрі справи: незважаючи на збитки, працівники ресторанного бізнесу у США продовжують підтримувати один одного. Американці чекають остаточного схвалення першої вакцини від Covid-19. Як вберегтися від коронавірусу під час поїздки у таксі? Президент Дональд Трамп напередодні підписав виконавчий наказ, за яким на усій міжнародній допомозі, надісланій США, стоятиме логотип.