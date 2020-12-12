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Студія Вашингтон. Джо Байден і Камала Гарріс названі "Людьми року" за версією журналу «Time».

Студія Вашингтон. Джо Байден і Камала Гарріс названі "Людьми року" за версією журналу «Time».
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Студія Вашингтон. Джо Байден і Камала Гарріс названі "Людьми року" за версією журналу «Time».

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Сьогодні у Студії Вашингтон. Добрі справи: незважаючи на збитки, працівники ресторанного бізнесу у США продовжують підтримувати один одного. Американці чекають остаточного схвалення першої вакцини від Covid-19. Як вберегтися від коронавірусу під час поїздки у таксі? Президент Дональд Трамп напередодні підписав виконавчий наказ, за яким на усій міжнародній допомозі, надісланій США, стоятиме логотип.

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