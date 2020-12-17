Ялинка біля Центру Рокфеллера - символ, без якого не можливо уявити Різдво у Нью-Йорку. Пандемія, утім, внесла корективи і у цю традицію.Ялинка біля Центру Рокфеллера - символ, без якого не можливо уявити Різдво у Нью-Йорку. Пандемія, утім, внесла корективи і у цю традицію.
Студія Вашингтон. США на порозі схвалення вже другої вакцини від COVID-19
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грудень 15, 2020
Студія Вашингтон. Як США розподілятимуть вакцину від COVID-19?
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грудень 10, 2020
Студія Вашингтон. Як у США сертифікують результати голосування?
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