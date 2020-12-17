Студія Вашингтон. США на порозі схвалення вже другої вакцини від COVID-19

Ялинка біля Центру Рокфеллера - символ, без якого не можливо уявити Різдво у Нью-Йорку. Пандемія, утім, внесла корективи і у цю традицію.​Ялинка біля Центру Рокфеллера - символ, без якого не можливо уявити Різдво у Нью-Йорку. Пандемія, утім, внесла корективи і у цю традицію.