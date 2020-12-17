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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. США на порозі схвалення вже другої вакцини від COVID-19

Студія Вашингтон. США на порозі схвалення вже другої вакцини від COVID-19
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Студія Вашингтон. США на порозі схвалення вже другої вакцини від COVID-19

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Сьогодні в Студії Вашингтон. США на порозі схвалення вже другої вакцини від COVID-19. Десяток американських штатів позиваються проти Google. 4 мільярди доларів за 4 місяці пожертвувала на благодійність Маккензі Скотт, письменниця і колишня дружина Джефа Безоса.

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