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Як українські студенти у США інвестують у розвиток українського бізнесу. Відео

Як українські студенти у США інвестують у розвиток українського бізнесу. Відео
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Як українські студенти у США інвестують у розвиток українського бізнесу. Відео

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Десятки тисяч громадян України отримали вищу освіту у Сполучених Штатах за різними урядовими та приватними програмами, які, зазвичай, вимагають від стипендіатів повернутися на Батьківщину. Отримавши знання та навички українці намагаються застосувати їх в Україні. Розповідає про студентів, які, ще у процесі навчання, заснували бізнес-програми, покликані допомогти українським школярам, стартапам та користувачам соціальних мереж.

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