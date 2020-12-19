Як українські студенти у США інвестують у розвиток українського бізнесу. Відео

Десятки тисяч громадян України отримали вищу освіту у Сполучених Штатах за різними урядовими та приватними програмами, які, зазвичай, вимагають від стипендіатів повернутися на Батьківщину. Отримавши знання та навички українці намагаються застосувати їх в Україні. Розповідає про студентів, які, ще у процесі навчання, заснували бізнес-програми, покликані допомогти українським школярам, стартапам та користувачам соціальних мереж.