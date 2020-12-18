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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Байден заявив, що зробить кібербезпеку одним із пріоритетів його адміністрації

Студія Вашингтон. Байден заявив, що зробить кібербезпеку одним із пріоритетів його адміністрації
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Студія Вашингтон. Байден заявив, що зробить кібербезпеку одним із пріоритетів його адміністрації

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Віце-президент Пенс із дружиною Карен, а також головний лікар США Джером Адамс отримали вакцину від COVID-19. Вже на початку наступного тижня можна очікувати перших щеплень препаратом компанії Moderna, – Фаучі. Джо Байден заявив, що зробить кібербезпеку одним із пріоритетів його адміністрації.

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885 тисяч американців подалися на допомогу з безробіття минулого тижня.

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