885 тисяч американців подалися на допомогу з безробіття минулого тижня.
Студія Вашингтон. Байден заявив, що зробить кібербезпеку одним із пріоритетів його адміністрації
Віце-президент Пенс із дружиною Карен, а також головний лікар США Джером Адамс отримали вакцину від COVID-19. Вже на початку наступного тижня можна очікувати перших щеплень препаратом компанії Moderna, – Фаучі. Джо Байден заявив, що зробить кібербезпеку одним із пріоритетів його адміністрації.
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грудень 15, 2020
Студія Вашингтон. Як США розподілятимуть вакцину від COVID-19?
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