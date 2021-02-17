Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News

Відео

Час-Тайм. Місія МВФ завершила роботу в Україні - що це означає для фінансів та реформ

Час-Тайм. Місія МВФ завершила роботу в Україні - що це означає для фінансів та реформ
Embed
Час-Тайм. Місія МВФ завершила роботу в Україні - що це означає для фінансів та реформ

No media source currently available

0:00 0:15:02 0:00
Direct link

В ефірі Час-Тайм. Які обіцянки зробив президент Байден у першому спілкування із громадянами. Без струму та води: наслідки аномальної зими у південних і центральних штатах Америки. Тисячі американських військових висадилися в Техасі, аби забезпечити безперервний процес вакцинації навіть в аномальних погодних умовах. Президент Байден заявив, що до кінця липня щеплення від коронавірусу мають отримати усі охочі американці. У США активно впроваджують спеціальні набори для самостійного тестування людей. Посольство США та інші закликали владу Білорусі припинити залякування правозахисників, журналістів, активістів профспілок та адвокатів.

Показати коментарі

Facebook Forum

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG