Час-Тайм. Місія МВФ завершила роботу в Україні - що це означає для фінансів та реформ

В ефірі Час-Тайм. Які обіцянки зробив президент Байден у першому спілкування із громадянами. Без струму та води: наслідки аномальної зими у південних і центральних штатах Америки. Тисячі американських військових висадилися в Техасі, аби забезпечити безперервний процес вакцинації навіть в аномальних погодних умовах. Президент Байден заявив, що до кінця липня щеплення від коронавірусу мають отримати усі охочі американці. У США активно впроваджують спеціальні набори для самостійного тестування людей. Посольство США та інші закликали владу Білорусі припинити залякування правозахисників, журналістів, активістів профспілок та адвокатів.