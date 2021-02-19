Байден взяв участь у віртуальній зустрічі лідерів країн Великої Сімки – головне. США офіційно повернулися до Паризької кліматичної угоди. Як рестораторки з Лос-Анджелеса підтримують одна одну у складні для бізнесу часи. Історія 99-річного творця дитячих іграшок.
Час-Тайм. Байден – про Україну, Росію, НАТО. Заяви на Мюнхенській конференції
В ефірі Час-Тайм. Президент США Джо Байден у своїй промові на Мюнхенській безпековій конференції наголосив на відданості Вашингтона НАТО, закликав протистояти загрозливим діям Росії та допомогти Україні. Чи буде Україна та протидія Росії серед пріоритетів співпраці союзників по НАТО?
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