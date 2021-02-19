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Час-Тайм. Байден – про Україну, Росію, НАТО. Заяви на Мюнхенській конференції

Час-Тайм. Байден – про Україну, Росію, НАТО. Заяви на Мюнхенській конференції
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Час-Тайм. Байден – про Україну, Росію, НАТО. Заяви на Мюнхенській конференції

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В ефірі Час-Тайм. Президент США Джо Байден у своїй промові на Мюнхенській безпековій конференції наголосив на відданості Вашингтона НАТО, закликав протистояти загрозливим діям Росії та допомогти Україні. Чи буде Україна та протидія Росії серед пріоритетів співпраці союзників по НАТО?

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