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Студія Вашингтон. Техас: астрономічні рахунки за спожиту енергію

Студія Вашингтон. Техас: астрономічні рахунки за спожиту енергію
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Студія Вашингтон. Техас: астрономічні рахунки за спожиту енергію

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Чому деякі мешканці Техасу отримали астрономічні рахунки за спожиту енергію? 500 тисяч смертей від COVID-19 у США. Міністри закордонних справ ЄС погодилися розробити додаткові санкції щодо Москви через репресивні дії проти мітингувальників та Навального. Боїнг радить авіаперевізникам тимчасово призупинити експлуатацію частини літаків серії 777 їхнього виробництва.

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