Студія Вашингтон. Техас: астрономічні рахунки за спожиту енергію

Сьогодні в Студії Вашингтон. Чому деякі мешканці Техасу отримали астрономічні рахунки за спожиту енергію? 500 тисяч смертей від COVID-19 у США. Міністри закордонних справ ЄС погодилися розробити додаткові санкції щодо Москви через репресивні дії проти мітингувальників та Навального. Боїнг радить авіаперевізникам тимчасово призупинити експлуатацію частини літаків серії 777 їхнього виробництва.