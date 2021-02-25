Студія Вашингтон. Байден зняв заборону на видачу певних категорій імміграційних віз

Оксана Маркарова стала новою посолкою України у Сполучених Штатах. Американські конгресмени закликали не допустити добудови газопроводу Північний Потік-2. Посольство США у Єревані пильно стежить за розвитком подій у Вірменії і закликає усі сторони зберігати спокій і піти на деескалацію напруження.