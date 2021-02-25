До путінської Росії необхідно застосовувати твердий і послідовний підхід, - кандидат на посаду директора ЦРУ Вільям Бернс. Президент Джо Байден зняв тимчасову заборону свого попередника на видачу певних категорій імміграційних віз.
Студія Вашингтон. Байден зняв заборону на видачу певних категорій імміграційних віз
Оксана Маркарова стала новою посолкою України у Сполучених Штатах. Американські конгресмени закликали не допустити добудови газопроводу Північний Потік-2. Посольство США у Єревані пильно стежить за розвитком подій у Вірменії і закликає усі сторони зберігати спокій і піти на деескалацію напруження.
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