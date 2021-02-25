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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Байден зняв заборону на видачу певних категорій імміграційних віз

Студія Вашингтон. Байден зняв заборону на видачу певних категорій імміграційних віз
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Студія Вашингтон. Байден зняв заборону на видачу певних категорій імміграційних віз

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Оксана Маркарова стала новою посолкою України у Сполучених Штатах. Американські конгресмени закликали не допустити добудови газопроводу Північний Потік-2. Посольство США у Єревані пильно стежить за розвитком подій у Вірменії і закликає усі сторони зберігати спокій і піти на деескалацію напруження.

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До путінської Росії необхідно застосовувати твердий і послідовний підхід, - кандидат на посаду директора ЦРУ Вільям Бернс. Президент Джо Байден зняв тимчасову заборону свого попередника на видачу певних категорій імміграційних віз.

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