Іран відкинув ідею проведення переговорів зі США та ЄС щодо відродження ядерної угоди 2015 року

У неділю Іран виключив проведення неофіційної зустрічі із США та європейськими державами для обговорення шляхів відродження ядерної угоди 2015 року, наполягаючи на тому, що Вашингтон повинен зняти всі свої односторонні санкції.

"Беручи до уваги останні дії та заяви США та трьох європейських держав, Іран не вважає, що настав час провести неофіційну зустріч з цими країнами, яку запропонував глава зовнішньої політики ЄС", - заявив речник МЗС Саїд Хатібзаде, повідомляють іранські ЗМІ.

Іанські чиновники заявили, що Тегеран вивчає пропозицію глави зовнішньої політики Європейського Союзу Джозепа Боррелля провести неформальну зустріч з іншими сторонами ядерної угоди та США, які відновили санкції проти Ірану після того, як тодішній президент Дональд Трамп вивів США з договору в 2018 році.

Іран та нова адміністрація президента США Джо Байдена мають розходження щодо того, хто повинен зробити перший крок до відродження угоди. Іран наполягає, що Спочатку Сполучені Штати повинні зняти санкції, тоді як Вашингтон заявляє, що Тегеран повинен спочатку повернутися до дотримання угоди, яку він порушує.

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф 1 лютого окреслив потенційний шлях виходу з глухого кута.