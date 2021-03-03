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Студія Вашингтон. США та ЄС оголосили про нові санкції стосовно Росії

Студія Вашингтон. США та ЄС оголосили про нові санкції стосовно Росії
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Студія Вашингтон. США та ЄС оголосили про нові санкції стосовно Росії

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Сьогодні в Студії Вашингтон. США та ЄС одночасно оголосили про запровадження нових санкцій стосовно Росії у зв’язку з отруєнням та ув’язненням Навального. Пентагон у понеділок оголосив про новий пакет допомоги Україні на суму 125 мільйонів доларів. Кошти підуть на надання зброї, патрульних катерів та інше оснащення. Президент Європейської Ради Шарль Мішель перебуває з дводенним візитом в Україну – заяви.

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