Студія Вашингтон. США та ЄС оголосили про нові санкції стосовно Росії

Сьогодні в Студії Вашингтон. США та ЄС одночасно оголосили про запровадження нових санкцій стосовно Росії у зв’язку з отруєнням та ув’язненням Навального. Пентагон у понеділок оголосив про новий пакет допомоги Україні на суму 125 мільйонів доларів. Кошти підуть на надання зброї, патрульних катерів та інше оснащення. Президент Європейської Ради Шарль Мішель перебуває з дводенним візитом в Україну – заяви.