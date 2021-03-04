Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News

Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Поліція Капітолію повідомила про загрозу нового нападу на будівлю Конгресу

Студія Вашингтон. Поліція Капітолію повідомила про загрозу нового нападу на будівлю Конгресу
Embed
Студія Вашингтон. Поліція Капітолію повідомила про загрозу нового нападу на будівлю Конгресу

No media source currently available

0:00 0:05:00 0:00
Direct link

Сьогодні в Студії Вашингтон. Державний секретар США Ентоні Блінкен у середу озвучив пріоритети нової стратегії зовнішньої політики США. Поліція Капітолію повідомила про загрозу нового нападу на будівлю Конгресу у четвер 4 березня, який готує воєнізована група. Повністю скасувати карантинні обмеження та відкритися на 100% вирішила влада одразу двох штатів: Техасу і Міссіссіппі.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG