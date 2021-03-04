Студія Вашингтон. Поліція Капітолію повідомила про загрозу нового нападу на будівлю Конгресу

Сьогодні в Студії Вашингтон. Державний секретар США Ентоні Блінкен у середу озвучив пріоритети нової стратегії зовнішньої політики США. Поліція Капітолію повідомила про загрозу нового нападу на будівлю Конгресу у четвер 4 березня, який готує воєнізована група. Повністю скасувати карантинні обмеження та відкритися на 100% вирішила влада одразу двох штатів: Техасу і Міссіссіппі.