Студія Вашингтон. Пріоритети нової адміністрації США - доповідь

Сьогодні в Студії Вашингтон. 40 американських сенаторів від Республіканської партії закликали президента США Джо Байдена запровадити нові санкції проти учасників проекту «Північний потік-2». Адміністрація президента США оприлюднила доповідь «Тимчасове стратегічне керівництво у сфері національної безпеки», в якій викладаються пріоритети нової адміністрації всередині країни і за кордоном. Україна за рівнем дотримання свобод залишається “частково вільною”, реформи гальмуються, а корупція процвітає - про це ідеться в новому звіті Freedom House про дотримання свобод у світі за 2020 рік. Експерти – про оцінку стану демократії в Україні.