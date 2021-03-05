Час-Тайм. Санкції США проти Коломойського – деталі, реакції, коментарі експертів

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Кандидатка на посаду заступниці держсекретаря США Венді Шерман заявила, що зробить все, що в її силах, аби зупинити проект будівництва Північного потоку-2. Як знаменитості долучаються до пропагування масової вакцинації від коронавірусу. Українці розробили стартап, який може попередити про загрозу інсульту.

