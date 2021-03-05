Кандидатка на посаду заступниці держсекретаря США Венді Шерман заявила, що зробить все, що в її силах, аби зупинити проект будівництва Північного потоку-2. Як знаменитості долучаються до пропагування масової вакцинації від коронавірусу. Українці розробили стартап, який може попередити про загрозу інсульту.
Час-Тайм. Санкції США проти Коломойського – деталі, реакції, коментарі експертів
В ефірі Час-Тайм. Держдеп США вніс до санкційного списку українського олігарха Ігоря Коломойського та членів його родини. Що означає це рішення: коментарі експертів та посадовців. Конгресвумен Каптур закликала президента Зеленського відновити свої зобов’язання щодо реформ в Україні.
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березень 02, 2021
Час-Тайм. Детально про новий пакет військової допомоги США Україні
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лютий 26, 2021
Час-Тайм. Президент Байден: «Крим – це Україна»
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