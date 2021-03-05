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Час-Тайм. Санкції США проти Коломойського – деталі, реакції, коментарі експертів

Час-Тайм. Санкції США проти Коломойського – деталі, реакції, коментарі експертів
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Час-Тайм. Санкції США проти Коломойського – деталі, реакції, коментарі експертів

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В ефірі Час-Тайм. Держдеп США вніс до санкційного списку українського олігарха Ігоря Коломойського та членів його родини. Що означає це рішення: коментарі експертів та посадовців. Конгресвумен Каптур закликала президента Зеленського відновити свої зобов’язання щодо реформ в Україні.

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