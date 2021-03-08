Час-Тайм. Стратегія щодо України: рекомендації експертів у США для адміністрації Байдена

В ефірі Час-Тайм. Сенат США схвалив масштабний пакет підтримки економіки США. Онлайн платформи, керовані російською розвідкою, поширюють дезінформацію та чутки про начебто небезпечність вакцин від Ковід-19 компаній Пфайзер та Модерна - посадовець Держдепу. США мають збільшити безпекову допомогу Україні, долучитись до дипломатичних зусиль щодо Криму та Донбасу, а також допомогти Україні вступити в НАТО - ці та інші рекомендації для Білого дому запропонували Адміністрації Байдена низка американських експертів. Історія рестораторки зі столиці США, яка зачинила свої заклади через пандемію, але змогла знайти нове покликання. У Нью-Йорку відбувся Фестиваль української сучасної музики - в онлайн форматі.