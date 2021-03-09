Студія Вашингтон. Адміністрація Байдена готує відповідь на хакерську атаку з боку Росії

Сьогодні в Студії Вашингтон. Онлайн платформи, керовані російською розвідкою, поширюють дезінформацію та чутки про начебто небезпечність вакцин від Ковід-19 компаній Пфайзер та Модерна. Адміністрація Байдена готує повномасштабну відповідь на хакерську атаку з боку Росії, яку виявили минулого року. Група американських експертів “Атлантичної ради" розробила рекомендації для Білого Дому щодо політики з Україною.