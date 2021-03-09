Студія Вашингтон. Адміністрація Байдена готує відповідь на хакерську атаку з боку Росії
Сьогодні в Студії Вашингтон. Онлайн платформи, керовані російською розвідкою, поширюють дезінформацію та чутки про начебто небезпечність вакцин від Ковід-19 компаній Пфайзер та Модерна. Адміністрація Байдена готує повномасштабну відповідь на хакерську атаку з боку Росії, яку виявили минулого року. Група американських експертів “Атлантичної ради" розробила рекомендації для Білого Дому щодо політики з Україною.
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березень 05, 2021
Студія Вашингтон. Пріоритети нової адміністрації США - доповідь
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