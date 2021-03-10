Студія Вашингтон. Уряд США видав рекомендації для людей, які отримали вакцину
Сьогодні в Студії Вашингтон. П’ятеро конгресменів від Республіканської партії США звернулись із листом до Держсекретаря Ентоні Блінкена з закликом невідкладно запровадити санкції проти проекту «Північний Потік -2». Американський уряд оприлюднив перші рекомендації поведінки для людей, які отримали вакцину від COVID -19. Подружжя Байденів змушене було перевезти двох свої собак з Білого дому до родинного будинку у штаті Делавер, після інциденту з укусом.
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