Студія Вашингтон. Уряд США видав рекомендації для людей, які отримали вакцину

Сьогодні в Студії Вашингтон. П’ятеро конгресменів від Республіканської партії США звернулись із листом до Держсекретаря Ентоні Блінкена з закликом невідкладно запровадити санкції проти проекту «Північний Потік -2». Американський уряд оприлюднив перші рекомендації поведінки для людей, які отримали вакцину від COVID -19. Подружжя Байденів змушене було перевезти двох свої собак з Білого дому до родинного будинку у штаті Делавер, після інциденту з укусом.