Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News

Час-Time

Час-Тайм. Російська вакцина від COVID-19 стала підставою для суперечок у ЄС

Час-Тайм. Російська вакцина від COVID-19 стала підставою для суперечок у ЄС
Embed
Час-Тайм. Російська вакцина від COVID-19 стала підставою для суперечок у ЄС

No media source currently available

0:00 0:14:59 0:00
Direct link

В ефірі Час-Тайм. Палата Представників Конгресу США проголосувала за масштабну програму відновлення економіки США від наслідків пандемії. США та ЄС відновлюють альянс проти кліматичної кризи. Вакцинація від COVID-19: що кажуть європейці, та чи готові вакцинуватись українці. Російська вакцина від коронавірусу стала підставою для суперечок у ЄС. Затяжні симптоми Ковіду: науковці шукають способи, як повернути втрачені нюх та смак. У США швидко розвивається ринок товарів і послуг для домашніх улюбленців: огляд новинок.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG