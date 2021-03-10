Час-Тайм. Російська вакцина від COVID-19 стала підставою для суперечок у ЄС

В ефірі Час-Тайм. Палата Представників Конгресу США проголосувала за масштабну програму відновлення економіки США від наслідків пандемії. США та ЄС відновлюють альянс проти кліматичної кризи. Вакцинація від COVID-19: що кажуть європейці, та чи готові вакцинуватись українці. Російська вакцина від коронавірусу стала підставою для суперечок у ЄС. Затяжні симптоми Ковіду: науковці шукають способи, як повернути втрачені нюх та смак. У США швидко розвивається ринок товарів і послуг для домашніх улюбленців: огляд новинок.