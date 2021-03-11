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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Ставлення до вакцинації: дані опитувань в Європі та Україні

Студія Вашингтон. Ставлення до вакцинації: дані опитувань в Європі та Україні
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Студія Вашингтон. Ставлення до вакцинації: дані опитувань в Європі та Україні

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Палата Представників Конгресу США проголосувала за масштабну програму відновлення економіки США від наслідків пандемії COVID-19. Сполучені Штати та Євросоюз відновлюють альянс проти кліматичної кризи. Влада Росії наказала сповільнити роботу соціальної мережі Twitter у цій країні. Вакцинація від COVID-19: що кажуть європейці, та чи готові вакцинуватись українці. Керівник Європейської ради заявив, що Росія та Китай використовують вакцину від COVID-19 для поширення пропаганди у Європі.

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