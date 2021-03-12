Студія Вашингтон. Рік тому ВООЗ оголосила пандемію

Сьогодні в Студії Вашингтон. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що серед пріоритетів зовнішньої політики адміністрації Байдена є підтримка України. Україна опинилася на останньому місці серед європейських країн за кількістю людей, які отримали вакцину від COVID– 19. Данія на 2 тижні призупинила застосування вакцини компанії AstraZeneca після повідомлень про те, що у деяких пацієнтів після щеплення спостерігалось утворення згустків крові. Рівно рік тому Всесвітня Організація Охорони Здроров’я оголосила пандемію коронавірусу Ковід 19.