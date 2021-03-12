Час-Тайм. У сьомі роковини анексії Криму, в України рекордна підтримка в ООН

В ефірі Час-Тайм. Підсумки засідання Ради Безпеки ООН за формулою Арріа «Крим: 7 років порушень суверенітету і територіальної цілісності України». ЄС подовжив санкції щодо Росії за вторгнення в Україну. «День незалежності від вірусу»: президент США Джо Байден звернувся до нації із першою телевізійною промовою – подробиці. Європейське агентство каже про «відсутність ознак» зв’язку вакцини AstraZeneca і згущень крові, ВООЗ вивчає ситуацію. Четверта хвиля та відродження туризму: чи зарано говорити про повернення до допандемічного стилю життя?