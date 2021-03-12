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"Крим: 7 років порушень". Наскільки потужна підтримка України в ООН? Відео

"Крим: 7 років порушень". Наскільки потужна підтримка України в ООН? Відео
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"Крим: 7 років порушень". Наскільки потужна підтримка України в ООН? Відео

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Міністр закордонних справ України закликав держави-члени ООН приєднатися до ініціативи "Кримська платформа", створення якої раніше привітав американський держсекретар Ентоні Блінкен. Долучитися до міжнародного механізму, який забезпечує довгострокове бачення деокупації Криму Дмитро Кулєба запропонував партнерам у ході неформального засідання Ради Безпеки ООН за формулою Арріа «Крим: 7 років порушень суверенітету і територіальної цілісності України». Він, зокрема, наголосив, що настав час підвищити ефективність спільних зусиль задля деокупації Криму. Наскільки потужна підтримка зусиль України в ООН, чому важливо проводити такі зустрічі - розкаже моя колега в Нью-Йорку Ірина Соломко.

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