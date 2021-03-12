Четверта хвиля та відродження туризму: чи зарано говорити про повернення до допандемічного стилю життя? Відео
На тлі старту глобальної програми вакцинації, люди по всьому світу, не зважаючи на застереження лікарів, почали менш ретельно дотримуватися заходів безпеки, вільніше спілкуватися і подорожувати. Наприкінці лютого глобальні темпи поширення Ковід-19 знову почали збільшуватися. Кількість хворих росте, зокрема, в Україні. Експерти кажуть: людство може бути на порозі четвертої хвилі пандемії. Марія Прус дослідила, коли ж світ зможе повернутся до відносної норми, чи можна буде і надалі подорожувати задешево, і чи заважають прогресу ті, хто продовжує їздити на відпочинок і нині, попри заборони і застереження?
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