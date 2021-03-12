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Четверта хвиля та відродження туризму: чи зарано говорити про повернення до допандемічного стилю життя? Відео

Четверта хвиля та відродження туризму: чи зарано говорити про повернення до допандемічного стилю життя? Відео
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Четверта хвиля та відродження туризму: чи зарано говорити про повернення до допандемічного стилю життя? Відео

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На тлі старту глобальної програми вакцинації, люди по всьому світу, не зважаючи на застереження лікарів, почали менш ретельно дотримуватися заходів безпеки, вільніше спілкуватися і подорожувати. Наприкінці лютого глобальні темпи поширення Ковід-19 знову почали збільшуватися. Кількість хворих росте, зокрема, в Україні. Експерти кажуть: людство може бути на порозі четвертої хвилі пандемії. Марія Прус дослідила, коли ж світ зможе повернутся до відносної норми, чи можна буде і надалі подорожувати задешево, і чи заважають прогресу ті, хто продовжує їздити на відпочинок і нині, попри заборони і застереження?

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