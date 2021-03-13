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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Президент США Байден закликав націю не розслаблятися

Студія Вашингтон. Президент США Байден закликав націю не розслаблятися
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Студія Вашингтон. Президент США Байден закликав націю не розслаблятися

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Сьогодні у Студії Вашингтон. «День незалежності від вірусу»: президент США звернувся до нації із першою телевізійною промовою – подробиці. ЄС подовжив санкції щодо Росії за вторгнення в Україну. Європейське агентство каже про «відсутність ознак» зв’язку вакцини AstraZeneca і згущень крові, ВООЗ вивчає ситуацію.

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