Студія Вашингтон. Президент США Байден закликав націю не розслаблятися
Сьогодні у Студії Вашингтон. «День незалежності від вірусу»: президент США звернувся до нації із першою телевізійною промовою – подробиці. ЄС подовжив санкції щодо Росії за вторгнення в Україну. Європейське агентство каже про «відсутність ознак» зв’язку вакцини AstraZeneca і згущень крові, ВООЗ вивчає ситуацію.
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березень 12, 2021
Студія Вашингтон. Рік тому ВООЗ оголосила пандемію
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березень 05, 2021
Студія Вашингтон. Пріоритети нової адміністрації США - доповідь