Студія Вашингтон. Президент США Байден закликав націю не розслаблятися

Сьогодні у Студії Вашингтон. «День незалежності від вірусу»: президент США звернувся до нації із першою телевізійною промовою – подробиці. ЄС подовжив санкції щодо Росії за вторгнення в Україну. Європейське агентство каже про «відсутність ознак» зв’язку вакцини AstraZeneca і згущень крові, ВООЗ вивчає ситуацію.