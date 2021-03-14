Google не вдалося зупинити розгляд справи за позовом про збір даних їх користувачів

Google не вдалося зупинити судовий процес у справі, де компанію звинувачують, у таємному збиранні даних користувачів, навіть якщо вони використовують режим "інкогніто", щоб зберегти приватність своєї пошукової діяльності. Про це повідомляє видання Bloomberg.

Споживачі, які подали справу як колективну скаргу, стверджували, що навіть коли вони вимикають функцію збору даних у Chrome, інші інструменти Google, що використовуються веб-сайтами, збирають їх особисту інформацію. Федеральний суддя відхилила запит підрозділу Alphabet Inc. про припинення розгляду справи.

"Суд дійшов висновку, що Google не повідомляв користувачів про те, що Google нібито збирає данні користувачів, коли вони використовують режим приватного перегляду ", - написала у своєму рішенні окружна суддя Сан Хосе, штат Каліфорнія, Люсі Ко.

Google та Apple Inc. наразі перебувають під жорсткою перевіркою з боку законодавців щодо практики збору даних користувачів. Google заявив, що наступного року скасує програми третіх компаній, які допомагають рекламодавцям стежити за веб-діяльністю споживачів, та не використовуватимуть альтернативні методи відстеження веб-діяльності осіб.

"Ми рішуче відкидаємо ці звинувачення та будемо енергійно від них захищатись", - заявив представник Google Хосе Кастанеда в заяві. “Режим анонімного перегляду в Chrome дає вам можливість переглядати сторінки в Інтернеті, не зберігаючи свою активність у браузері чи на пристрої. Як ми чітко зазначаємо кожного разу, коли ви відкриваєте нову вкладку анонімного перегляду, веб-сайти можуть збирати інформацію про вашу діяльність".

У червні троє користувачів Google подали скаргу, стверджуючи, що компанія здійснює "всепроникне відстеження даних". Згідно зі скаргою, Google збирає історію перегляду та інші дані про діяльність в Інтернеті навіть після того, як користувачі використовують захисні засоби для захисту своїх даних, такі як використання режиму приватного перегляду.

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