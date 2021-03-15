Три неурядові організації сприяли поданню позову до російського суду проти «Групи Вагнера», звинувачуючи її службовців у катуванні сирійського полоненого. Президент Байден планує серію поїздок по країні для того, щоб краще пояснити американцям деталі «Плану порятунку Америки». У Каліфорнії проводять віртуальні зустрічі з собаками-терапевтами.
Час-Тайм. Яку роль відіграє МВФ у антикорупційних боях в Україні? Експерти
В ефірі Час-Тайм. Чи зможуть Адміністрації Зеленського та Байдена знайти спільну мову? На вихідні головні вашингтонські видання "Політико" та "Вашингтон Пост" вийшли з статтями про відносини Києва та Вашингтона. Яку роль відіграє МВФ у антикорупційних боях в Україні? - Дискусія експертів.