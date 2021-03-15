Час-Тайм. Яку роль відіграє МВФ у антикорупційних боях в Україні? Експерти

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Три неурядові організації сприяли поданню позову до російського суду проти «Групи Вагнера», звинувачуючи її службовців у катуванні сирійського полоненого. Президент Байден планує серію поїздок по країні для того, щоб краще пояснити американцям деталі «Плану порятунку Америки». У Каліфорнії проводять віртуальні зустрічі з собаками-терапевтами.