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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Що вашингтонські видання пишуть про відносини України та США

Студія Вашингтон. Що вашингтонські видання пишуть про відносини України та США
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Студія Вашингтон. Що вашингтонські видання пишуть про відносини України та США

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Сьогодні в Студії Вашингтон. На вихідні головні вашингтонські видання "Політико" та "Вашингтон Пост" вийшли з статтями про відносини Києва та Вашингтона. Три неурядові організації сприяли поданню позову до російського суду проти «Групи Вагнера», звинувачуючи її службовців у катуванні сирійського полоненого. Президент Байден виступив з промовою, пояснюючи свій план порятунку економіки США. Очікується, що цього року американська економіка зросте на 8%, але щоб забезпечити пакет допомоги - можливе зростання податків.

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