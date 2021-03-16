Студія Вашингтон. Що вашингтонські видання пишуть про відносини України та США

Сьогодні в Студії Вашингтон. На вихідні головні вашингтонські видання "Політико" та "Вашингтон Пост" вийшли з статтями про відносини Києва та Вашингтона. Три неурядові організації сприяли поданню позову до російського суду проти «Групи Вагнера», звинувачуючи її службовців у катуванні сирійського полоненого. Президент Байден виступив з промовою, пояснюючи свій план порятунку економіки США. Очікується, що цього року американська економіка зросте на 8%, але щоб забезпечити пакет допомоги - можливе зростання податків.