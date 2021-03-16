Час-Тайм. Річниця так званого «референдуму» у Криму. Заява США

В ефірі Час-Тайм. 16 березня виповнилось 7 років відколи у Криму пройшов так званий «референдум» про статус півострова. Позиція США залишається незмінною - Росія повинна негайно припинити окупацію Криму, звільнити всіх українських політичних в'язнів, та повернути Україні контроль над півостровом. ВМС України провели навчання типу PASSEX з кораблями НАТО. Чи безпечна вакцина компанії Astrazeneca: що кажуть в Європі. Байден пояснив, як працюватиме «План порятунку Америки». Правозахисники повідомляють про невпинне зростання мігрантів на кордоні США та Мексики. Як 6-річна українка, яка живе на Гаваях, вивчає українську онлайн.