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Столтенберг: "Союзники НАТО залишаються відданими підтримці можливого членства в Альянсі України". Відео

  • Голос Америки
Столтенберг: "Союзники НАТО залишаються відданими підтримці можливого членства в Альянсі України". Відео
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Столтенберг: "Союзники НАТО залишаються відданими підтримці можливого членства в Альянсі України". Відео

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ВМС України провели спільні навчання з партнерами НАТО у Чорноморському регіоні, вдосконалюючи знання про регіональне морське середовище та сприяють обміну досвідом. Україну визначають як “одину із найбільш постраждалих партнерів Альянсу”. За словами Генсека Столтенберга, союзники НАТО залишаються відданими підтримці можливого членства в Альянсі Грузії та України.

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