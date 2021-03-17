Студія Вашингтон. ВМС України провели навчання типу PASSEX з кораблями НАТО

Сьогодні в Студії Вашингтон. 16 березня виповнилось 7 років відколи у Криму пройшов так званий «референдум» про статус півострова. Позиція США залишається незмінною - Росія повинна негайно припинити окупацію Криму, звільнити всіх українських політичних в'язнів, та повернути Україні контроль над півостровом. В акваторії̈ Чорного моря катерна тактична група ВМС України разом з постійною морською протимінною групою НАТО провели спільні тренування. Європейське агентство лікарських засобів підтвердило, що його фахівці розслідують повідомлення про можливі побічні ефекти вакцини від компанії АстраЗенека. Байден пояснив, як працюватиме «План порятунку Америки».