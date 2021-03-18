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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Країни НАТО стурбовані через дестабілізуючу політику Росії, - звіт

Студія Вашингтон. Країни НАТО стурбовані через дестабілізуючу політику Росії, - звіт
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Студія Вашингтон. Країни НАТО стурбовані через дестабілізуючу політику Росії, - звіт

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Міністерство торгівлі США повідомило про намір розширити обмеження щодо експорту та реекспорту до Росії товарів, торгівля якими контролюються із міркувань нацбезпеки. Росія та Іран втручались в американські вибори 2020 року, - стверджує розвідка США. Деталі звіту. Країни НАТО лишаються стурбованими через дестабілізуючу політику Росії та через військові провокації росіян поблизу кордонів НАТО, - звіт Генсекретаря про роботу Альянсу за 2020 рік. В Комітеті Палати представників США відбулись слухання під назвою «Жінки на передовій: демократичній рух в Білорусі». Виступ Світлани Тихановської.

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