Студія Вашингтон. Країни НАТО стурбовані через дестабілізуючу політику Росії, - звіт

Сьогодні в Студії Вашингтон. Міністерство торгівлі США повідомило про намір розширити обмеження щодо експорту та реекспорту до Росії товарів, торгівля якими контролюються із міркувань нацбезпеки. Росія та Іран втручались в американські вибори 2020 року, - стверджує розвідка США. Деталі звіту. Країни НАТО лишаються стурбованими через дестабілізуючу політику Росії та через військові провокації росіян поблизу кордонів НАТО, - звіт Генсекретаря про роботу Альянсу за 2020 рік. В Комітеті Палати представників США відбулись слухання під назвою «Жінки на передовій: демократичній рух в Білорусі». Виступ Світлани Тихановської.