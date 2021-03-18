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Час-Тайм. Американські експерти – про загострення у відносинах між США та Росією

Час-Тайм. Американські експерти – про загострення у відносинах між США та Росією
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Час-Тайм. Американські експерти – про загострення у відносинах між США та Росією

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В ефірі Час-Тайм. Велика сімка лишається повністю відданою імплементації санкцій проти Росії за незаконну анексію Криму – заява. Після того, як Байден назвав Путіна "вбивцею", Москва відкликала із Вашингтона свого посла для консультацій. Більше про загострення відносин між США і Росією. Російська дезінформація проти західних вакцин: як російські агенти поширюють фейки? Європейське агентство лікарських засобів заявило, що вакцина компанії АстраЗенека безпечна та ефективна. Стрілянина в Атланті: що відомо про підозрюваного та його мотиви. Як перевірити автентичність будь-якого зображення онлайн?

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