Студія Вашингтон. Регулятор ЄС заявив, що вакцина АстраЗенека безпечна

Сьогодні в Студії Вашингтон. Європейське агентство лікарських засобів заявило, що вакцина АстраЗенека безпечна та ефективна. Велика сімка лишається повністю відданою імплементації санкцій проти Росії за незаконну анексію Криму – заява. Путін відреагував на інтерв’ю Джо Байдена, в якому він ствердно відповів на питання, чи вважає Путіна убивцею, і сказав, що той поплатиться за втручання в американські вибори. Напередодні Москва відкликала із Вашингтона свого посла для консультацій. Більше про загострення у відносинах між США і Росією.