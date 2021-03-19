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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Регулятор ЄС заявив, що вакцина АстраЗенека безпечна

Студія Вашингтон. Регулятор ЄС заявив, що вакцина АстраЗенека безпечна
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Студія Вашингтон. Регулятор ЄС заявив, що вакцина АстраЗенека безпечна

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Європейське агентство лікарських засобів заявило, що вакцина АстраЗенека безпечна та ефективна. Велика сімка лишається повністю відданою імплементації санкцій проти Росії за незаконну анексію Криму – заява. Путін відреагував на інтерв’ю Джо Байдена, в якому він ствердно відповів на питання, чи вважає Путіна убивцею, і сказав, що той поплатиться за втручання в американські вибори. Напередодні Москва відкликала із Вашингтона свого посла для консультацій. Більше про загострення у відносинах між США і Росією.

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